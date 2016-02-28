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    Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и стал победителем турнира

    В финальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" одолел "Ливерпуль" и стал победителем турнира. Основное и дополнительно время встречи закончилось с ничейным счетом. На гол хавбека "горожан" Фернандиньо мерсисайдцы ответили точным выстрелом Фелипе Коутиньо под конец основного времени поединка. А в серии послематчевых пенальти благодаря точным ударам Наваса, Агуэро и Туре "Сити" отказался сильнее 3:1.

    Кубок английской лиги. Финал

    Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:1 (0:0; 1:1, 1:3 в серии пенальти)

    Голы: 0:1 – Фернандиньо, 49; 1:1 – Коутиньо, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 22:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +402

      Tri 29 февраля 2016, 06:47

      Автор - купи словарь, учи русский язык)))
      "отказался сильнее 3:1"

      2
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 29 февраля 2016, 02:25

      "..."Сити" оТказался сильнее 3:1."
      Гы)))

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 февраля 2016, 00:33

      Жаль,надеялся на первый трофей Клоппа в Англии...не судьба пока(

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 28 февраля 2016, 23:51

      последние Запросы от мед. персонала футбольного клуба "Ливерпуль":
      "..Эффективный выравниватель ног..." - 20 шт
      "...Маска защитная с замаскированным оптическим прицелом.."- 5 шт
      "...самонаводящаяся нога.." - все что имеется в наличии.

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 28 февраля 2016, 23:30

      Манчестер Сити красавцы с победой!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 28 февраля 2016, 22:39

      Блин, мешки победили. Жаль.

      0
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