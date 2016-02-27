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    Симеоне: «Мы оставили легкие на поле»

    Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал исход матча 26-го тура Примеры против "Реала" (1:0).

    "В последних матчах нам не хватало забитых голов, но напряжение в них было таким же, как и сегодня.

    Мы забили и имели моменты, чтобы забить еще. Мы очень тщательно готовились к этой игре, очень много работали. Мы высоко прессинговали благодаря великолепным действиям Гризманна и Торреса.

    Болельщики "Атлетико" могут гордиться своей командой. Мы оставили легкие на поле", – сказал Симеоне.

    Источник: Football Espana

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    27.02.2016 20:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 21:17

      Рад, очень рад!

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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 февраля 2016, 20:54

      молодцы...хорошая была игра...жаль не получилось еще забить ...

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