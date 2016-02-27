Генеральный директор «Спартака»: «Не знаем, какой лимит будет на следующий сезон»

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги зимней трансферной кампании московского клуба.

– "Спартак" в это окно не был очень активен, как, впрочем, и другие российские клубы. Это связано с экономической, финансовой ситуацией. Клубы стали подходить к селекции более тщательно. И мы еще не знаем до конца, какой лимит будет на следующий сезон. Держать легионера на скамейке запасных – непозволительная роскошь сегодня. Поэтому и был приобретен один футболист.

Мельгарехо хорошо проявил себя в "Кубани", играл на разных позициях. Универсализм – ценное качество, задача Аленичева – вписать его в состав и найти ему более правильное применение. Лоренсо оставляет приятное впечатление как футболист и человек.

– В каком состоянии находится газон "Открытие Арены"?

– Погода в Москве не балует. Работники стадиона прилагают все усилия, чтобы игра с "Амкаром" прошла на хорошем поле, – сказал Родионов.