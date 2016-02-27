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    Генеральный директор «Спартака»: «Не знаем, какой лимит будет на следующий сезон»

    Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги зимней трансферной кампании московского клуба.

    – "Спартак" в это окно не был очень активен, как, впрочем, и другие российские клубы. Это связано с экономической, финансовой ситуацией. Клубы стали подходить к селекции более тщательно. И мы еще не знаем до конца, какой лимит будет на следующий сезон. Держать легионера на скамейке запасных – непозволительная роскошь сегодня. Поэтому и был приобретен один футболист.

    Мельгарехо хорошо проявил себя в "Кубани", играл на разных позициях. Универсализм – ценное качество, задача Аленичева – вписать его в состав и найти ему более правильное применение. Лоренсо оставляет приятное впечатление как футболист и человек.

    – В каком состоянии находится газон "Открытие Арены"?

    – Погода в Москве не балует. Работники стадиона прилагают все усилия, чтобы игра с "Амкаром" прошла на хорошем поле, – сказал Родионов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.02.2016 19:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 февраля 2016, 20:40

      никто ничего незнает что будет завтра а тем более на следующий сезон Хозяин скажет так и будет а не скажет все промолчат

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Garrincha58 27 февраля 2016, 21:55

      А там и 17-й наступит, ага, и для хозяина тоже.

      -1
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