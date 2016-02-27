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    Абрамов: «Даже хороший форвард не помог бы «Спартаку» в борьбе за зону Лиги чемпионов»

    По мнению футбольного агент Владимира Абрамова, "Спартак" не способен претендовать на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона, даже если бы в их составе появился еще один качественный игрок атакующей линии.

    "У "Спартака" хороший состав. Мне не совсем понятно, для чего клуб хотел приобрести еще одного форварда. Чтобы занять более высокое место? Так они и так высоко сейчас в таблице. Даже если они приобретут еще одного классного форварда, им все равно первого место не занять, и второго тоже. Скромность и еще раз скромность. Нужно чаще говорить об этом руководству команды, чтобы эта скромность перешла к их болельщикам, – отметил Абрамов.

    Напомним, после 18-ти туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на семь очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.02.2016 18:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 28 февраля 2016, 06:35

      а что такое абрамов? очередной квакающий червяк,решивший заработать грош неся чушь в адрес Спартака? у него какая задача?-игроков устраивать и деньги с этого иметь,какого спрашивается уя это специалисто рассуждает о клубных делах,трансферах клуба и прочем.пусть занимается своими делами

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 27 февраля 2016, 19:20

      Мозги и ещё раз мозги надо иметь этому агенту.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +41

      alexproff 27 февраля 2016, 18:52

      Это объективно. Серьезной команды пока нет

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 февраля 2016, 18:45

      Вообще не понимаю-зачем печатать мнения очередного фуф-ло-гона

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Диктор 27 февраля 2016, 21:29

      Если бы очередного, ага, пиши - одного из главных.

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