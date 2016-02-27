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    Генеральный директор «Анжи»: «Чтобы вылететь из РФПЛ, ничего не требуется, но мы хотим остаться»

    Генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев заявил, что клуб полностью выполнил поставленные задачи во время зимнего трансферного окна.

    "Все, что было намечено в трансферное окно – выполнено. Разумеется, в тех рамках, которые были определенны. Те проблемные позиции, которые имелись, закрыты.

    По силам ли с таким составам остаться в Премьер-лиге? Мы пополнились новыми игроками, значит, мы рассчитываем, что эти футболисты помогут решить эту задачу. А для того, чтобы вылететь ничего не требуется. Нужно лишь распродать весь состав и ждать окончания чемпионата", – сказал Кораблев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.02.2016 16:51
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