Прядкин: «Никаких шараханий при Инфантино не будет»

Вице-президент РФС Сергей Прядкин поделился мнением о новой главе ФИФА Джанни Инфантино.

"Не вызывает сомнений, что он является профессионалом. Никаких шараханий не будет. Он достаточно жесткий при принятии решений, и те реформы, которые были приняты, будут доведены до конца. Важно, что он является коммуникабельным человеком. Знание многих языков вызывает симпатии национальных федераций. Сегодня мы видели его на завтраке, и многие его от души поздравляли. Видно, что люди к нему очень хорошо относятся", – сказал Прядкин.