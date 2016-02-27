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    Сафонов: «После минувшего трансферного окна РФПЛ потеряла в качестве»

    Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что после закрытия зимнего трансферного окна РФПЛ потеряла в плане качества футболистов.

    "Все заметили, что кризис дошел и до футбола, ведь громких трансферных операций вроде переходов Халка и Витселя мы не видели. "Кубань" в последний день заявила многих футболистов неплохого уровня, но громких переходов не было. Жирков и Кокорин перешли в "Зенит". Добротный футболист Ещенко арендован "Динамо".

    Но Премьер-лигу покинули такие игроки, как Ниасс и Думбия, поэтому, думаю, российское первенство потеряло в качестве минувшим трансферным окном. Интересно будет посмотреть на Селезнева, который является игроком сборной Украины, а теперь будет выступать за "Кубань". Но если в Англии трансферов совершили на миллиард, то у нас старались брать либо в аренду, либо свободных агентов", – рассказал Сафонов.

    Источник: Rusfootball.info

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    27.02.2016 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 15:48

      Качество у нас потерялась уже давно после перехода с ГОСТ на ТУ, ага.

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