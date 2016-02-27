Никифоров: «С имеющимися футболистами «Спартак» может попасть в еврокубки»

Бывший защитник "Спартака" Юрий Никифоров выразил мнение, что с имеющимся составом красно-белым по силам пробиться в еврокубки по итогам сезона.

"Наверное, был какой-то разговор, заседание совета директоров. Возможно, было принято решение сделать ставку на молодежь. Нужно быть внутри команды, чтобы знать это наверняка. Думаю, у Дмитрия Аленичева был список футболистов, которых он, придя в "Спартак", хотел получить. Но есть владелец клуба, который выделяет деньги и, наверное, всех, кого хотел главный тренер, приобрести было невозможно. Задача выиграть титул перед Аленичевым не стоит, хотя, конечно, каждый большой клуб должен стремиться к этому. С задачей же попасть в четверку – в еврокубки – с имеющимся набором футболистов "Спартаку", на мой взгляд, справиться по силам", – рассказал Никифоров.