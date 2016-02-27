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    Чухрий: «Сборная России не имеет никакого веса в мировом футболе»

    Бывший глава офиса ФИФА в Москве Валерий Чухрий поделился мнением, как скажется выбор на пост президента организации Джанни Инфантино для сборной России.

    Победу на выборах одержал Инфантино. Для России это хорошо или плохо?

    – Я думаю, что ничего плохого не было бы при любом исходе голосования. Потому что у всех кандидатов были хорошие программы. Они говорили правильные слова и умные вещи. И пусть Мутко заранее заявил, что Россия будет поддерживать Инфантино, надо честно признать, что наша страна никакого веса в мировом футболе, к большому сожалению, не имеет. Так что это все слова Мутко, которые предназначены для нашей внутренней аудитории. Да и потом, у Мутко слова очень часто не совпадают с реальностью.

    Он тут вообще сказал, что Инфантино 15 лет отработал генеральным секретарем УЕФА. Это же полный бред. Никаких там не 15 лет. Его пригласил на этот пост Мишель Платини, а он заступил на должность президента УЕФА только в 2007 году. Значит, Инфантино работал генеральным секретарeм где-то с 2008-2009 года. До него этот пост занимал Дэвид Тейлор. Вот такие у нас познания в футболе, если наш самый главный спортивный начальник в монологе, который несколько раз повторяли по телевидению, на голубом глазу уверяет, что Инфантино 15 лет работал генеральным секретарем. И такие ляпы у него происходят постоянно. Но в любом случае победа Инфантино – это в первую очередь общий голос Европы. Поскольку вся Европа голосовала за него.

    Источник: Eurofootball

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    27.02.2016 15:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 15:55

      Малоросс (хохол)? Голос вражий, но трезвый, ага. Так Мутко окромя речного училища-техникума ничего очно не заканчивал, откуда взяться кругозору?

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      Рейтинг: +189

      Непутриот > Aztec58 27 февраля 2016, 16:53

      Трезвый-трезвый!!! Никакого веса Россия точно в мировом футболе не имеет! В отличие от сборной СССР! Как впрочем не только в футболе!!! Потому что такие неучи, как Мутко, руководят всем в России!

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