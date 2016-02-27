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    Пирло: «Конте может не подойти «Челси»

    Итальянский полузащитник Андреа Пирло прокомментировал информацию о возможном назначении экс-главного тренера "Ювентуса" Антонио Конте в "Челси".

    "Я люблю Конте и не испытываю к нему ничего, кроме уважения и восхищения. Если вы хотите нанять тренера, а потом навязывать ему решения и лезть в его работу — Конте не подойдет, он тренер не для такой работы. Но если дать ему полную свободу, он построит команду, которая будет играть в атакующий футбол и добьется успеха.

    В Конте живет зверь. Он кидал бутылки по раздевалке в перерыве, несмотря на то, что "Юве" вел в счете. Тренер чувствовал, что мы можем играть лучше. Его жизнь — это футбол. Он не ляжет спать до четырех утра, если не до конца разберет какой-либо матч", — заявил бывший подопечный Конте.

    Источник: Mirror.co.uk

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    27.02.2016 11:03
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