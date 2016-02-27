Мини-футбол. Россиянки разгромили сборную Чехии в товарищеской встрече

Женская молодежная сборная России по мини-футболу, усиленная несколькими игроками основной команды, одержала победу в первом из двух запланированных товарищеских поединков против национальной сборной Чехии.

Подопечные Евгения Кузьмина установили комфортное преимущество еще в первом тайме поединка в чешском городке Кадань, поразив ворота соперниц пять раз и пропустив лишь единожды. Вторая половина встречи проходила более спокойно, в том числе и в плане забитых мячей - итоговый результат встречи 7:3 в пользу россиянок.

Второй спарринг против дружины из Чехии наша команда проведет 27 февраля в городе Хомутов. Время начала поединка - 16:30 по московскому времени.

Товарищеский матч

Россия - Чехия - 7:3 (5:1)

Голы у России: Гамидова, 4; Чернова, 5; Олькова, 12; Самородова, 17; Дурандина, 18; Тигина, 30; Лебедева, 36.