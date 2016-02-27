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    Сауль рассказал об издевательствах в футбольной академии «Реала»

    Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль рассказал о том, как проходила его жизнь, когда он обучался в футбольной академии "Реала".

    "В спортивном плане все обстояло хорошо. Однако происходили вещи, которые не имели отношения к спорту и которые в таком возрасте я не мог выдержать. У меня крали бутсы, еду и наказали за письмо, которое не писал. Я не имел права две недели приезжать на спортивную базу клуба. С детских лет я был очень уверен в своих силах. Например, когда покидал "Реал", знал, что мир с этим не перевернулся. Хотел лишь наслаждаться футболом", — сказал он.

    Напомним, что сегодня "Атлетико" сыграет с "Реалом". Начало матча в 18:00.

    Источник: Mundodeportivo

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    27.02.2016 08:23
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