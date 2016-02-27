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    Балотелли может остаться в «Милане»

    Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани не исключил варианта, при котором Марио Балотелли останется в миланском клубе.

    "Мы не получали никаких официальных предложений по трансферу Бакки. Продление контракта Сапаты? Посмотрим. Балотелли также может остаться в команде, но пока об этом рано говорить. Нужно дождаться окончания сезона. Мы пока не говорили с Михайловичем о трансферном рынке. До летнего окна еще много времени. Луис Адриано? Трансферный рынок в Китае уже закрыт.

    Я ничего не знаю о возможном переходе Конте в "Челси". У Синиши Михайловича контракт до 2017 года. И даже если Антонио уедет, на нашего тренера это никак не повлияет", — сказал руководитель клуба.

    Источник: Football Italia

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    27.02.2016 07:23
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