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    Слуцкий оценил готовность Широкова к выходу на поле

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал состояние хавбека своей команды Романа Широкова, который этой зимой подписал контракт с армейцами.

    – Каким вы нашли состояние Широкова, когда он приехал?

    – Если не оптимальным, то близким к нему. Дело в том, что Широков – такой футболист, который больше играет за счет своих тактико-технических вещей и за счет выносливости. А выносливость потерять сложно. Как правило, когда люди не тренируются какой-то промежуток времени, то теряют скорость или качества, связанные с быстротой. Но Широков не может потерять скорость, потому что у него она и так невысокая. Об этом всем прекрасно известно. Выносливость же Широков демонстрировал с первых дней на достаточно высоком уровне. Понятно, что в каких-то моментах ему пришлось тяжело – все-таки Роман пропустил один сбор. Но ничего критичного не было. И я это понимал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2016 06:51
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