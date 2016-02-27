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    Слуцкий: «Шансы на приглашение Гилерме и Нойштедтера в сборную достаточно высоки»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы Романа Нойштедтера и Гилерме попасть в состав национальной команды.

    "Ситуация с Нойштедтером? Вопрос к РФС. Я не до конца в курсе всех процедур. Но если юридические препоны будут успешно преодолены, то есть у Романа будет чисто юридическое право получить вызов в сборную России, то вероятность его приглашения очень высока.

    Гильерме? Отвечу так. Шансы на приглашение Гильерме и Нойштедтера в сборную достаточно высоки", – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2016 02:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 февраля 2016, 10:19

      Слуцкий; как всегда, дипломатичен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 27 февраля 2016, 09:33

      Гильерме уже своим стал, столько лет в России играет. По русски трындит. Да и вратарь отменный. Поэтому только за.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Shtirlits 27 февраля 2016, 09:23

      Еще меньше будут болеть за такую сборную.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 27 февраля 2016, 05:47

      Странно было бы если не сказал что-то другое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 02:37

      Скорее всего - никаких.

      1
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