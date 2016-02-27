Пирло: «У Конте две жены – Элизабетта и футбол, а внутри него живет зверь»

"Я даже знаю, что он может включить свет в спальне посреди ночи, потому что ему пришла в голову мысль, которую нужно записать"
разок спалилися чтоли так?)))
Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло охарактеризовал главного тренера сборной Италии Антонио Конте, который считается главным претендентом на пост наставника "Челси".
"Если вы возьмете Конте тренером, а затем владелец захочет сам принимать решения, то Конте не для вас.
Если же вы позволите ему все делать самостоятельно и своими методами, то у вас будет команда, играющая в привлекательный футбол. Несомненно, это будет успешная команда.
В нем живет зверь. Я был в раздевалке в перерыве матча, в котором мы выигрывали, но он вошел и начал расшвыривать вокруг бутылки с водой из-за одной ошибки, которую мы допустили.
Его жизнь – это футбол. Я знаю, что он встает в три-четыре часа утра, изучает видео, ищет ошибки, готовится к следующей игре", – сказал Пирло.
Также футболист поделился своим мнением о том, как воспримет переезд в Лондон жена Конте Элизабетта.
"Челси" – хорошая работа. Элизабетта – понимающая жена, и если он примет "Челси", то у нее будет много времени на развлечения в Лондоне, потому что у него две жены – Элизабетта и футбол.
Я даже знаю, что он может включить свет в спальне посреди ночи, потому что ему пришла в голову мысль, которую нужно записать. Вы не найдете более понимающей жены".