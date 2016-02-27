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    Пирло: «У Конте две жены – Элизабетта и футбол, а внутри него живет зверь»

    Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло охарактеризовал главного тренера сборной Италии Антонио Конте, который считается главным претендентом на пост наставника "Челси".

    "Если вы возьмете Конте тренером, а затем владелец захочет сам принимать решения, то Конте не для вас.

    Если же вы позволите ему все делать самостоятельно и своими методами, то у вас будет команда, играющая в привлекательный футбол. Несомненно, это будет успешная команда.

    В нем живет зверь. Я был в раздевалке в перерыве матча, в котором мы выигрывали, но он вошел и начал расшвыривать вокруг бутылки с водой из-за одной ошибки, которую мы допустили.

    Его жизнь – это футбол. Я знаю, что он встает в три-четыре часа утра, изучает видео, ищет ошибки, готовится к следующей игре", – сказал Пирло.

    Также футболист поделился своим мнением о том, как воспримет переезд в Лондон жена Конте Элизабетта.

    "Челси" – хорошая работа. Элизабетта – понимающая жена, и если он примет "Челси", то у нее будет много времени на развлечения в Лондоне, потому что у него две жены – Элизабетта и футбол.

    Я даже знаю, что он может включить свет в спальне посреди ночи, потому что ему пришла в голову мысль, которую нужно записать. Вы не найдете более понимающей жены".

    Источник: Mirror.co.uk

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    27.02.2016 01:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      jinhae 27 февраля 2016, 12:33

      "Я даже знаю, что он может включить свет в спальне посреди ночи, потому что ему пришла в голову мысль, которую нужно записать"
      разок спалилися чтоли так?)))

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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 27 февраля 2016, 06:47

      Чтот мне захотелось познакомиться с Элизабеттой. Прям ли она такая понимающая.

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