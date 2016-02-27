Чебан: «Прекрасно понимаем экономическую ситуацию в клубах»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан подвел итоги зимнего транферного окна в России.

– Трансферное окно закрылось в 23.59. Все было проведено в соответствии с регламентными нормами. Думаю, те игроки, которые пришли в российские клубы, нас еще удивят и порадуют. Хотелось бы пожелать хорошего сезона и болельщикам.

– Нынешнее трансферное окно было самым спокойным за последние годы?

– В связи с тем, как профессионально работают менеджеры клубов сотрудники РФПЛ, у нас давно все проходит спокойно.

– "Кубань" была последней, заявившей игроков?

– Решение разрешить клубу вносить игроков в заявку было сделано несколько часов назад, поэтому "Кубань" приехала последней.

– Не удивило, что "на флажке" никого не заявили?

– Нет. Прекрасно понимаем экономическую ситуацию в клубах, – сказал Чебан.