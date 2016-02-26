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    Сауль: «В академии «Реала» у меня воровали обувь и еду»

    Полузащитник "Атлетико" Сауль рассказал о своем опыте пребывания в юношеской академии "Реала", где он занимался в детстве.

    "Я не страдаю от того, что со мной происходило, потому что это был хороший опыт и я многому научился, повзрослел как личность.

    Многое происходило вне поля. Спортивная составляющая была в порядке, но происходили вещи, которые не должны случаться с 11-12-летним ребенком.

    У меня воровали обувь, еду, наказывали за то, чего я не делал, и отстраняли от тренировок на две недели.

    Кто-то отправил письмо тренеру, подписавшись моим именем. Я сказал, что это не мое письмо, потому мне незачем этим заниматься", – сказал Сауль.

    Источник: Goal.com

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    26.02.2016 22:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 февраля 2016, 23:55

      Радуйся, что рядом не было Дзюбы, ага.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 февраля 2016, 23:30

      Реал XDDDD

      1
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