Блаттер: «Инфантино может продолжить мою работу в ФИФА»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер прокомментировал итоги выборов нового главы организации. Напомним, президентом ФИФА стал Джанни Инфантино.

"У Инфантино есть опыт, знания, стратегические и дипломатические способности. У него есть все, чтобы продолжить мою работу и стабилизировать ФИФА", – приводит слова Блаттера Associated Press.

Сам бывший функционер отстранен от футбольной деятельности на шесть лет в связи с подозрением в незаконном переводе денег главе УЕФА Мишелю Платини.