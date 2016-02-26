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    Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»

    В товарищеском матче "Крылья Советов" с крупным счетом проиграли норвежскому "Тромсе" – 0:3. В составе победителей отличились Нордби, Сигурдарсон и Ольсен.

    В другом контрольном поединке "Мордовия" проиграла "Шерифу" (0:2).

    Товарищеские матчи

    Тромсе – Крылья Советов – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нордби, 44; 2:0 – Сигурдарсон (с пенальти), 60; 3:0 – Ольсен, 64.

    Мордовия – Шериф – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ребенья, 86; 0:2 – Дуповац, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2016 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 февраля 2016, 21:56

      Шериф-то не слабенький, ага. Помнится, они и Анжи неплохо противостояли в ЛЕ.

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