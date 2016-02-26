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    Щасны: «Победа над «Краснодаром» - очень серьезный успех для «Спарты»

    Главный тренер "Спарты" Зденек Щасны прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" (3:0) и выход в следующую стадию турнира.

    "Это очень серьезный успех для нашей команды. Это была игра двух разных таймов. В первой половине встречи "Краснодар" показал хороший футбол и создал много моментов. Если бы российский клуб смог забить, игра сложилась бы по-другому. Тем не менее мы смогли отбиться, вышли на второй тайм, использовали свои моменты и одержали победу", - отметил Щасны.

    Источник: Р-Спорт

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    26.02.2016 00:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +838

      sined1951 26 февраля 2016, 19:57

      Краснодар просто не готов физически. Видно атлетическая подготовка была не слабом уровне.

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