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    Оланаре: «Российские холода? Я играл в Норвегии!»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре признался, что после Норвегии ему не страшен российский холод.

    — Ты уже несколько дней тренируешься с командой. Что можешь сказать об атмосфере?

    — Я счастлив, что оказался в этой команде. Все ребята хорошо ко мне относятся, нет ни единой проблемы!

    — Как тебя приняли? Ахмед Муса постарался, чтобы тебе было здесь комфортно?

    — Именно так! Ахмед очень сильно в этом смысле постарался.

    — В России сейчас минусовая температура. Это не пугает?

    — Можете даже не рассказывать мне про холод! Я играл в Норвегии и знаю не понаслышке, что такое морозы. Так что меня не испугать московскими холодами.

    — Мы можем догадываться, какая вещь тебя удивила в тренировочном лагере — купание Паулино Гранеро. Тебе ребята сразу отвели почетную роль секьюрити...

    — Я просто пытаюсь быть частью команды. Раз уж мне выпала роль быть его личным телохранителем, я и играл эту роль, как считал нужным! Но самое главное — не тянуть одеяло в свою сторону, а быть частью команды.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.02.2016 18:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 февраля 2016, 21:00

      Какие холода? Климат меняется, в европейской части России в эту зиму морозы всего 3 недели были!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 февраля 2016, 19:00

      Ну если провести аналогию межу российскими дорогами и норвежскими, между российскими полями и норвежскими, то друг ты сильно удивишься )))

      1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 25 февраля 2016, 18:35

      Оланаре,ждем голов в чемпе!!!

      2
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