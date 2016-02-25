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    «Динамо» может переехать в «Лужники»

    Московское "Динамо", сейчас выступающее в Химках, может переехать в "Лужники" после ввода арены в эксплуатацию.

    Сообщается, что руководство клуба хочет вернуть команду в Москву, но собственный стадион "Динамо" будет построен не раньше октября 2017-го года.

    Существует и возможность того, что бело-голубые переберутся на новый стадион ЦСКА, который будет построен к лету, но в данном случае многое зависит от способности газона принять две команды и от арендной платы.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.02.2016 17:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 февраля 2016, 18:55

      Блин, вполне приличный стадион развалили ради сверхприбыльных коррупционных схем, а теперь профессионально бомжуют, ага.

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      Рейтинг: +581

      Sergh4 25 февраля 2016, 18:30

      Блин стадион Динамо развалили хрен знает когда, а новый вообще помоему не известно построят или нет. Зачем было старый рушить если на новый или денег или ума не хватает!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Sergh4 25 февраля 2016, 19:11

      уж поверь и денег и ума там на все хватило, конечно не в таком впечатляющем масштабе как в Питере.
      А как говорил Шнур на зрителей в РПЛ вообще наcрать, РПЛ это продукт сам в себе.

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