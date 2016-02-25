«Динамо» может переехать в «Лужники»

Московское "Динамо", сейчас выступающее в Химках, может переехать в "Лужники" после ввода арены в эксплуатацию.

Сообщается, что руководство клуба хочет вернуть команду в Москву, но собственный стадион "Динамо" будет построен не раньше октября 2017-го года.

Существует и возможность того, что бело-голубые переберутся на новый стадион ЦСКА, который будет построен к лету, но в данном случае многое зависит от способности газона принять две команды и от арендной платы.