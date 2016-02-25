В матче бразильского чемпионата футболист убрал змею с поля мощным ударом ногой

Она вернется, и друзей приведет!
Во время поединка между бразильскими "Линенсе" и "Агуа Санта" на поле появилась змея, но один из футболистов, не долго думая, отправил ее в полет мощным ударом.
Во время поединка между бразильскими "Линенсе" и "Агуа Санта" на поле появилась змея, но один из футболистов, не долго думая, отправил ее в полет мощным ударом.
Она вернется, и друзей приведет!
Кунг фу мастер
В аут её)
Почему желтой даже не дали? Неспортивное поведение же.
А если бы он, например, кота или псину так же прогнял? Пиздец какой-то.