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    В матче бразильского чемпионата футболист убрал змею с поля мощным ударом ногой

    Во время поединка между бразильскими "Линенсе" и "Агуа Санта" на поле появилась змея, но один из футболистов, не долго думая, отправил ее в полет мощным ударом.

    Источник: YouTube

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    25.02.2016 14:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +483

      headdevil 25 февраля 2016, 18:08

      Она вернется, и друзей приведет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 25 февраля 2016, 16:42

      Кунг фу мастер

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 февраля 2016, 16:01

      Ага а вот негра так пни на поле, сразу же расистом объявят и удалят.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 25 февраля 2016, 15:25

      В аут её)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 25 февраля 2016, 15:03

      Почему желтой даже не дали? Неспортивное поведение же.
      А если бы он, например, кота или псину так же прогнял? Пиздец какой-то.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 февраля 2016, 14:55

      Живодер хренов

      2
      Ответить
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