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    Карпин: «Если бы мне нужен был игрок, Широков бы играл»

    Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал уход полузащитника Романа Широкова в ЦСКА.

    – Если бы вам нужен был игрок, стали бы вы пытаться сохранить его в команде вопреки желанию руководства, как в случае с Широковым?
    – Если бы мне нужен был игрок, он бы играл.

    – Вы бы заняли принципиальную позицию?
    – Повторяю: если мне нужен игрок, он бы играл.

    – Вы бы пошли на конфликт с руководством?
    – И в третий раз: если мне игрок нужен, он бы играл. Либо пришлось бы убирать меня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 12:15
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 25 февраля 2016, 15:03

      Странный человек задавал вопросы. Карпин верно сделал, ответил одинаково на один, трижды заданный вопрос.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 февраля 2016, 13:33

      Прям как песенка джигана,надо подкачаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 25 февраля 2016, 12:40

      одно из лучших интервью, которых я читал

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 февраля 2016, 12:31

      Разнообоазные ответы

      0
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