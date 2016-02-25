Билан: «Конов не мог отвечать за вещание «Матч ТВ» - это человек без опыта»

Креативный продюсер "Матч ТВ" Наталья Билан рассказала о причинах ухода главного редактора Василия Конова.

"Василий Конов пришел на "Матч ТВ" главным редактором на три дня и потом уволился. Что произошло? К счастью, я в это время была во Франции. Мне кажется, Василий эмоциональнее меня и Тины в разы. Ему что-то показалось – и он ушел. Я была удивлена так же, как и все остальные. Пожелала ему удачи, не могу сказать, что мы расстались врагами…



И я, и Тина узнали о его уходе из Интернета. Возможно, ему не понравилось, как будет выстроена структура. Возможно, что-то еще. Сейчас мне не очень нравится его специальное выискивание огрехов, которые допускает "Матч ТВ". Хотя, возможно, это метод работы конкурентов.

Ему предлагали должность главного редактора информационного вещания. Как отвечать за весь контент может человек, у которого нет телевизионного опыта? Как он может отвечать за всю информацию, если у него нет телевизионного опыта? Человеку с опытом работы с интернет-новостями легче перестроиться на формат телевизионных новостей. На весь контент – очень тяжело", - сказала Конова.