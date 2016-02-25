Мутко: «Уменьшение наказания Блаттера и Платини – это решение ни о чем»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение Апелляционного комитета ФИФА сократить сроки дисквалификаций Зеппа Блаттера и Мишеля Платини с восьми лет до шести.

"Мне трудно это решение с чем-то сравнить. Это решение ни о чем. Но не мне давать оценку этим независимым комитетам. Но, следуя логике, если у вас есть основания, то отмените решение. А как можно измерить это наказание: шесть или восемь лет? Поэтому мне сложно что-то комментировать, но если смотреть на это все, то это выглядит... Уже даже не смешно. Вы или так решите, или так.

Они все равно пойдут на апелляцию. Надо пройти все до конца. Блаттер под 40 лет в организации, сделал ФИФА крупной организацией. Он не может нести ответственность за какие-то нарушения в каких-то уголках мира. Но к ФИФА как к юридическому лицу никаких вопросов нет. Это самая прозрачная, открытая организация, где десятки аудиторов, независимых комитетов", – сказал Мутко.