Гвардиола: «Мне плевать на физическое состояние игроков»

Не сказал бы, что было три момента, чуть больше всё-таки. Но у Баварии больше было и матч был отличным - это верно.
Ожидаю ответку не хуже и удачи Юве.
Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола назвал первый матч 1/8 Лиги чемпионов против "Ювентуса" одной из самых красивых игр в своей жизни.
"Все дело в результате. Я знаю, что в Италии все думают о физическом состоянии игроков. Мне плевать на него: меня волнует вопрос психологического состояния.
У них было три момента, и они использовали два из них. Мы не могли рассчитывать на то, что будем доминировать в Турине на протяжении всех 90 минут.
В конце концов, значение имеет только счет – 2:2. Но и игра была отличная – одна из лучших в моей жизни", – сказал Гвардиола.