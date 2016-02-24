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    Гвардиола: «Мне плевать на физическое состояние игроков»

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола назвал первый матч 1/8 Лиги чемпионов против "Ювентуса" одной из самых красивых игр в своей жизни.

    "Все дело в результате. Я знаю, что в Италии все думают о физическом состоянии игроков. Мне плевать на него: меня волнует вопрос психологического состояния.

    У них было три момента, и они использовали два из них. Мы не могли рассчитывать на то, что будем доминировать в Турине на протяжении всех 90 минут.

    В конце концов, значение имеет только счет – 2:2. Но и игра была отличная – одна из лучших в моей жизни", – сказал Гвардиола.

    Источник: The Sun

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    24.02.2016 23:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +519

      Dammit 25 февраля 2016, 15:05

      Не сказал бы, что было три момента, чуть больше всё-таки. Но у Баварии больше было и матч был отличным - это верно.
      Ожидаю ответку не хуже и удачи Юве.

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 25 февраля 2016, 10:26

      Ответка будет не хуже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 февраля 2016, 02:04

      Блин, заголовок, как всегда, в отрыве от сути инфы, ага.

      1
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      Рейтинг: -130

      калач 25 февраля 2016, 00:32

      пип уже не тот раз ему 2-2 норм

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > калач 25 февраля 2016, 02:03

      Разве он так сказал?

      2
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      Рейтинг: -130

      калач > Aztec58 26 февраля 2016, 15:01

      "Но и игра была отличная – одна из лучших в моей жизни", – сказал Гвардиола"

      0
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