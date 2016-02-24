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    В четверг «Челси» проведет переговоры с представителями Конте

    "Челси" рассматривает наставника сборной Италии Антонио Конте в качестве основного претендента на пост главного тренера в следующем сезоне.

    Сообщается, что представители Конте отправились в Лондон, где в четверг у них состоится встреча с руководством английского клуба.

    По информации источника, "Челси" готов предложить итальянцу зарплату в размере 6,3 миллиона фунтов в год, а сам Конте склоняется к тому, чтобы принять это предложение.

    Источник: Guardian.com

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    24.02.2016 23:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 25 февраля 2016, 11:52

      чтот романаркадич чудиш если среди макаронников смтреть там выбор то есть и мацари тебе и ранери а так хзнает непонятночто начнет выстраивать ну делотвое )) на неустойку сразу )) закладывайся.

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