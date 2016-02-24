В четверг «Челси» проведет переговоры с представителями Конте

"Челси" рассматривает наставника сборной Италии Антонио Конте в качестве основного претендента на пост главного тренера в следующем сезоне.

Сообщается, что представители Конте отправились в Лондон, где в четверг у них состоится встреча с руководством английского клуба.

По информации источника, "Челси" готов предложить итальянцу зарплату в размере 6,3 миллиона фунтов в год, а сам Конте склоняется к тому, чтобы принять это предложение.