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    В матче с «Арсеналом» «Барселона» забила свой 10000-й гол

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" "Барселона" выиграла со счетом 2:0 и достигла отметки в десять тысяч голов в официальных матчах.

    Автором обоих мячей стал Лионель Месси, который и является лучшим бомбардиром клуба с 441 точным ударом.

    Первый официальный гол каталонцы забили в 1901 году – этот мяч на счету Жоржа Жирвана. Таким образом, чтобы забить десять тысяч мячей "Барселоне" понадобилось 115 лет. За это время каталонцы сыграли 4375 матчей, а средняя результативность составила 2,28 гола за игру.

    Источник: The Sun

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    24.02.2016 20:32
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