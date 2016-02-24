«Урал» пополнился пятилетним футболистом

У Аякса Отбор проходит в пять лет. В семь Определяется амплуа футболиста. Пробиваются в дальнейшую стадию при жёсткой конкуренции . Проводится день открытых дверей каждый год благодаря чему можно устроить жёсткую конкуренцию.
Пятилетний футболист Михаил Соболев подписал контракт с "Уралом".
Соболев стал победителем конкурса видеороликов "Хочу стать футболистом" и получил сертификат на полугодовое бесплатное обучение в школе "Урала".
Сегодня Миша Соболев в присутствии мамы, президента клуба Григория Иванова и журналистов подписал свой первый контракт с "Уралом". Михаил занимается футболом с трех лет и хочет стать нападающим.
Миша пообещал клубу любить спорт, добросовестно заниматься на тренировках, слушаться тренера, дружить с партнерами по команде и болеть за "Урал" в матчах чемпионата России.