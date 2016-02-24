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    «Урал» пополнился пятилетним футболистом

    Пятилетний футболист Михаил Соболев подписал контракт с "Уралом".

    Соболев стал победителем конкурса видеороликов "Хочу стать футболистом" и получил сертификат на полугодовое бесплатное обучение в школе "Урала".

    Сегодня Миша Соболев в присутствии мамы, президента клуба Григория Иванова и журналистов подписал свой первый контракт с "Уралом". Михаил занимается футболом с трех лет и хочет стать нападающим.

    Миша пообещал клубу любить спорт, добросовестно заниматься на тренировках, слушаться тренера, дружить с партнерами по команде и болеть за "Урал" в матчах чемпионата России.

    Источник: ФК «Урал»

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    24.02.2016 14:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +118

      Лыков 24 февраля 2016, 19:58

      У Аякса Отбор проходит в пять лет. В семь Определяется амплуа футболиста. Пробиваются в дальнейшую стадию при жёсткой конкуренции . Проводится день открытых дверей каждый год благодаря чему можно устроить жёсткую конкуренцию.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 24 февраля 2016, 19:16

      Правильное направление, давно пора детскую академию развивать на Урале.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 24 февраля 2016, 14:22

      Молодчик пацан! Давай, не потеряй талант от тренировок и не слови звезду, стань нормальным форвардом!

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