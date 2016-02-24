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    Полузащитник «Атлетико» перешел в «Ростов»

    Полузащитник молодежного состава мадридского "Атлетико" Сеид Эззатоллахи перешел в "Ростов".

    "Предложение от "Ростова" поступило еще в начале этого сезона. Сердар Азмун рассказывал мне, что в том году команда чуть не вылетела из премьер-лиги, но пришел Курбан Бердыев, и все наладилось. Вижу, что у моего нового клуба есть будущее, задачи. Здесь я смогу расти как футболист", – сказал Эззатоллахи.

    19-летний Эззатоллахи выступал за третью команду "Атлетико" с 2014 года и провел за нее 5 матчей. За сборную Ирана сыграл 4 матча и забил 1 гол.

    Источник: ФК «Ростов»

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    24.02.2016 12:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 февраля 2016, 18:29

      Ростов,спартак,краснодар

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 февраля 2016, 18:28

      Дружбана купили Азмуну. На перспективу покупать это хорошо для бюджета клуба может сказаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 февраля 2016, 16:49

      Цска в опе,цска в опе.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 февраля 2016, 15:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Но вот незадача,Ростов слетит в середину таблицы по итогам сезона!!!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > CSKA №1 24 февраля 2016, 16:49

      Но все равно будет выше цска

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > CSKA №1 24 февраля 2016, 16:50

      Вешайтесь,неудачники

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 февраля 2016, 15:34

      Иранец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 24 февраля 2016, 13:36

      Звучит как угроза.

      0
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