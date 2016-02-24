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    Алвес: «Доказали, что у нас есть яйца»

    Защитник "Барселоны" Даниэль Алвес не согласен с мнением, что у его команды есть проблемы с мотивацией. В частности, он прокомментировал вчерашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" (2:0).

    "Мы все поставили перед собой цель и работаем в этом направлении. Нас мотивируют не эти матчи, а возможность выступлений за "Барселону". А все остальное является плодом работы. Мы доказали, что имеем пару яиц и характер для того, чтобы двигаться вперед с нашими целями. А потом уже качество играет определяющую роль", — сказал бразилец.

    Ответная встреча "Барселоны" и "Арсенала" состоится 16 марта.

    Источник: Sport.es

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    24.02.2016 08:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -130

      калач 24 февраля 2016, 12:03

      а у Месси самые большие

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 24 февраля 2016, 10:53

      Посмотрел бы с удовольствием противостояние с Баварией,вот действительно будет зрелище!В этой паре все было ясно ещё до стартового свистка!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -130

      калач > джон базелон 24 февраля 2016, 12:03

      в том году уже видели. 3-0

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > калач 24 февраля 2016, 12:16

      Если так судить(как ты),зачем тогда футбол смотреть каждый год,ведь в прошлом году уже все играли и все ясно!!Я говорю о нынешней Барсе с её невероятной тройкой нападения и конечно Баварии Хосе!Понимаешь меня или тебе по другому объяснить?

      3
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      Рейтинг: -130

      калач > джон базелон 24 февраля 2016, 14:46

      Бавария пипа уже показала себя вчера.

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 24 февраля 2016, 10:32

      Это называется "европейской" культурой ?

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 февраля 2016, 10:25

      Судя по игре, у Месси явно больше чем пара...))))

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 24 февраля 2016, 10:17

      Доказали что у Арсенала их нет)

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