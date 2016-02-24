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    Спортивный директор «Барселоны»: «Неймар никуда не уходит»

    Спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес не сомневается в том, что нападающий Неймар останется в команде.

    "Болельщики "Барселоны" очень спокойны, и то же самое можно сказать про нас. Неймар очень доволен и счастлив, что доказывает каждый день своими высказываниями и игрой. Мы полностью уверены, что он продлит контракт с "Барселоной", — сказал представитель каталонского клуба в интервью телеканалу TV3.

    Напомним, что действующий контракт игрока сборной Бразилии рассчитан до 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2016 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 24 февраля 2016, 14:46

      бабки не проблема

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