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    Месси: «Мы провели отличный матч против очень хорошей команды»

    Форвард "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" (2:0), в котором он отметился двумя забитыми мячами.

    "Мы провели отличный матч против очень хорошей команды. Доволен тем, что все наши усилия не пропали даром.

    В первом тайме игроки "Арсенала" хорошо страховали друг друга, они очень сильны физически, но мы знали, что во втором тайме ситуация изменится. У нас появилось больше свободных зон и возможностей для контратак, которыми мы с радостью воспользовались.

    Судьба противостояния еще не решена. Мы не первый раз играем с "Арсеналом", знаем, на что он способен, это хорошая команда, так что еще ничего не ясно.

    К счастью, удалось забить пенальти. В этом сезоне мы не реализовали несколько 11-метровых, поскольку вратари все больше изучают нас", – отметил Месси.

    Напомним, что ответная встреча "Барселона" – "Арсенал" состоится 16 марта.

    Источник: Sports.ru

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    24.02.2016 06:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +79

      буба спб 24 февраля 2016, 13:09

      Арсенал даже немного жаль- неплохо смотрелись

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 24 февраля 2016, 09:50

      Впух Арсенка по полной !

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    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 24 февраля 2016, 09:17

      Барса!!!!

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