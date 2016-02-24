Рэмзи: «Арсенал» должен был реализовывать своим моменты»

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:2).

"Мы провели хороший первый матч. У нас было несколько хороших моментов, но мы их не реализовали. Нам будет очень сложно пройти в следующий круг, но мы отдадим все силы в ответном матче. Когда играешь с "Барселоной", то нужно использовать свои моменты", – сказал Рэмзи.

Напомним, что матч "Барселона" - "Арсенал" состоится 16 марта.