Рэмзи: «Арсенал» должен был реализовывать своим моменты»

Если бы Арсенал забивал все такие моменты (а было их всего 2) и сводил такие игры вничью, надо было бы говорить о везении. Так как уровень мастерства не позволяет иметь такую реализацию. Ну а Барселона тоже не все свое забила, но это уже от не как 4 года назад с Челси (от нервяка), а наоборот от недостатка концентрации.
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:2).
"Мы провели хороший первый матч. У нас было несколько хороших моментов, но мы их не реализовали. Нам будет очень сложно пройти в следующий круг, но мы отдадим все силы в ответном матче. Когда играешь с "Барселоной", то нужно использовать свои моменты", – сказал Рэмзи.
Напомним, что матч "Барселона" - "Арсенал" состоится 16 марта.