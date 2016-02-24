Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рэмзи: «Арсенал» должен был реализовывать своим моменты»

    Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:2).

    "Мы провели хороший первый матч. У нас было несколько хороших моментов, но мы их не реализовали. Нам будет очень сложно пройти в следующий круг, но мы отдадим все силы в ответном матче. Когда играешь с "Барселоной", то нужно использовать свои моменты", – сказал Рэмзи.

    Напомним, что матч "Барселона" - "Арсенал" состоится 16 марта.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2016 01:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 24 февраля 2016, 01:31

      Если бы Арсенал забивал все такие моменты (а было их всего 2) и сводил такие игры вничью, надо было бы говорить о везении. Так как уровень мастерства не позволяет иметь такую реализацию. Ну а Барселона тоже не все свое забила, но это уже от не как 4 года назад с Челси (от нервяка), а наоборот от недостатка концентрации.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11