Чемпионшип. «Халл Сити», «Бернли» и «Мидлсбро» добились побед

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Англии в Чемпионшипе. Стоит отметить победы лидеров турнира "Халл Сити" и "Бернли", а также преследующих их "Мидлсбро" и "Брайтона".

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 33-й тур

Бернли - Ноттингем Форест - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Воукс, 67

Бирмингем Сити - Болтон - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - Дональдсон, 29

Брентфорд - Вулверхэмптон - 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Свифт, 39; 2:0 - Каньос, 56; 3:0 - Свифт, 67

Бристоль Сити - Брайтон - 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 - Мерфи, 9; 0:2 - Бэлдок, 21; 0:3 - Хемед, 56; 0:4 - Уилсон, 75

Ипсвич Таун - Халл Сити - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Диаме, 49

Лидс - Фулхэм - 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 - Кэрни, 18; 1:1 - Кук, 38

Мидлсбро - Кардифф - 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 - Фабио, 20; 1:1 - Коннолли, 25; 2:1 - Рамирес, 64; 3:1 - Наджент, 83

Милтон Кинс Донс - Хаддерсфилд Таун - 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Ревелл, 28; 1:1 - Уэллс, 86

Престон Норт Энд - Чарльтон - 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 - Гарнер, 35; 1:1 - Гудмундссон, 37; 2:1 - Робинсон, 52

Рединг - Ротерхэм - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Робсон-Кану, 66