Чемпионшип. «Халл Сити», «Бернли» и «Мидлсбро» добились побед

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Англии в Чемпионшипе. Стоит отметить победы лидеров турнира "Халл Сити" и "Бернли", а также преследующих их "Мидлсбро" и "Брайтона".
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 33-й тур
Бернли - Ноттингем Форест - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Воукс, 67
Бирмингем Сити - Болтон - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Дональдсон, 29
Брентфорд - Вулверхэмптон - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Свифт, 39; 2:0 - Каньос, 56; 3:0 - Свифт, 67
Бристоль Сити - Брайтон - 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 - Мерфи, 9; 0:2 - Бэлдок, 21; 0:3 - Хемед, 56; 0:4 - Уилсон, 75
Ипсвич Таун - Халл Сити - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Диаме, 49
Голы: 0:1 - Кэрни, 18; 1:1 - Кук, 38
Мидлсбро - Кардифф - 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 - Фабио, 20; 1:1 - Коннолли, 25; 2:1 - Рамирес, 64; 3:1 - Наджент, 83
Милтон Кинс Донс - Хаддерсфилд Таун - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Ревелл, 28; 1:1 - Уэллс, 86
Престон Норт Энд - Чарльтон - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Гарнер, 35; 1:1 - Гудмундссон, 37; 2:1 - Робинсон, 52
Гол: 1:0 - Робсон-Кану, 66