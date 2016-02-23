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    Фернандеш: «У нас есть шанс пройти дальше»

    Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш признал, что его команда провалила первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче". Португалец заявил, что у "железнодорожников" еще есть шанс все исправить в ответной встрече.

    – В первом матче против "Фенербахче" было нелегко?

    – Да, очень тяжело. Мы увидели серьезного соперника, находящегося в отличном игровом тонусе.

    – Почему так редко мяч доходил до штрафной "Фенербахче"?

    – Наши атаки были слишком предсказуемы, в них не было агрессии. "Фенербахче" смог ответить нам жестко еще на подступах штрафной, что позволяло им быстро начинать свои атаки. В первом матче они смотрелись лучше нас, потому что были больше уверенны в себе. Качество футбола хозяев было на порядок выше. Надеюсь, в ответной игре все сложится иначе.

    – Говоря о лучших игроках "Локо" в этом матче, можно отметить тебя и Гильерме. Согласен?

    – Мне приятно такое слышать, но гораздо важнее сейчас думать о результате, который показывает команда. Мы ответственно подошли к подготовке и в ответном матче постараемся исправить ошибки, которые случились в Стамбуле. Кто был лучшим игроком – не важно. Мы допустили много ошибок, которые старались исправить на тренировках. Если мы не допустим их в домашней встрече, то у нас будет шанс пройти дальше.

    – Как "Локо" может добиться успеха дома?

    – Надо сыграть лучше соперника и не дать им увеличить свое преимущество. Иначе мы на порядок усложним себе жизнь. И, конечно, очень важно забить быстрый гол!

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.02.2016 14:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 23 февраля 2016, 15:20

      Есть, если Фенербахче будет стоять.

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