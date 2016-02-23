На этой неделе в свет выйдет книга Блаттера с футбольными анекдотами

Отстраненный от футбольной деятельности Зепп Блаттер, занимавший пост президента ФИФА с 1998-го года, в феврале выпустит свою книгу "Зепп Блаттер. Миссия: футбол".

Ранее он упоминал о том, что это будет издание с большим количеством картинок и футбольных анекдотов о его жизни в ФИФА.

Издатель также сообщает о том, что в книге будет рассказываться о том, как Блаттер сражался с жестким негативом в свой адресс.

Стоимость книги будет составлять 49 швейцарских франков, сообщает Associated Press.