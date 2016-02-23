Роналду: «В будущем могу стать актером»

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признался, что может стать актером после завершения футбольной карьеры.

"Я бы хотел, чтобы меня окружали хорошие актеры, потому что только так я смогу чему-то научиться. Быть в кино – это не в футбол играть, это совершенно разные вещи.

Почему бы и нет? Сейчас это не в приоритете, но предложения поступали", - сказал Роналду.