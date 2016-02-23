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    Роналду: «В будущем могу стать актером»

    Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признался, что может стать актером после завершения футбольной карьеры.

    "Я бы хотел, чтобы меня окружали хорошие актеры, потому что только так я смогу чему-то научиться. Быть в кино – это не в футбол играть, это совершенно разные вещи.

    Почему бы и нет? Сейчас это не в приоритете, но предложения поступали", - сказал Роналду.

    Источник: FourFourTwo

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    23.02.2016 09:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +50

      edubokom 23 февраля 2016, 13:09

      Пусть все же ещё поиграет в футбол.Он до сих пор является одним из приоритетов трансферной политики абсолютно любого клуба мира. Весь вопрос в финансах. Цены неадекватные.Всё же ему не 20 лет

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 февраля 2016, 11:16

      да..на поле он артист каких не сыщешь ни в одном театре

      1
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      Рейтинг: +27

      Igil777 23 февраля 2016, 10:50

      Он и так норм играет

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