Роналду: «В будущем могу стать актером»

Пусть все же ещё поиграет в футбол.Он до сих пор является одним из приоритетов трансферной политики абсолютно любого клуба мира. Весь вопрос в финансах. Цены неадекватные.Всё же ему не 20 лет
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признался, что может стать актером после завершения футбольной карьеры.
"Я бы хотел, чтобы меня окружали хорошие актеры, потому что только так я смогу чему-то научиться. Быть в кино – это не в футбол играть, это совершенно разные вещи.
Почему бы и нет? Сейчас это не в приоритете, но предложения поступали", - сказал Роналду.