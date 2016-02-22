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    Алвес: «Мне не нравится многое из того, что окружает футбол»

    Защитник "Барселоны" Даниэль Алвес рассказал о своем отношении работе журналистов.

    "Мне не нравится много из того, что окружает футбол. Я люблю сам спорт, но сейчас появляется слишком много "желтых" новостей, и поэтому удовольствия от игры становится немного меньше.

    Мы постоянно находимся в центре урагана. Есть определенный сорт изданий, которые судят и осуждают нас. Раньше интерес вызывали события на поле, теперь – происходящее вне его.

    Сейчас я более готов к конфронтации, потому что уже немного устал от всего этого. Мне намного больше нравится говорить о футболе, о действиях игроков на поле.

    Но когда ты выражаешь свое мнение, его встречают с неодобрением, потому что люди принимают только похвалу, но не критику. Даже если это честное мнение.

    Однако если я что-то думаю, то меня не волнует, как отреагируют на мои слова. Я свободный человек и свободен в высказывании своего мнения", – сказал Алвес.

    Источник: Goal.com

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    22.02.2016 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 23:49

      Очень старая инфа, редактор, ага.

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