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    Буффон: «Возможно, у «Баварии» вообще нет недостатков»

    Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" похвалил соперников.

    "Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, у которой почти нет недостатков. Возможно, их нет вообще. Но и у нас сейчас удачная полоса. Мы играем намного более уверенно, чем три года назад. К тому же у нас теперь больше информации о "Баварии", – сказал Буффон.

    Также голкипер туринцев высоко оценил вратаря "Баварии" Мануэля Нойера.

    "Это великий вратарь, которого можно поставить в одни ряд с Касильясом, Чехом и Каном".

    Источник: УЕФА

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    22.02.2016 22:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2016, 13:11

      "К тому же у нас теперь больше информации о "Баварии""...что это за тема такая???Раньше как играет Бавария они почти не знали,а сейчас в теме?ахахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 23:56

      У Баварии недостатки есть, но Ювентусу это не поможет, ага.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 февраля 2016, 23:43

      ЮВЕ удачи с Баварией. Будет очень непросто

      1
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