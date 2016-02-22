Ракитич: «Арсенал» – одна из лучших команд в истории»

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился ожиданиями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала".

"Мы должны хорошо сыграть, чтобы достичь положительного результата, но и на второй матч мы тоже рассчитываем. Не стоит говорить о фаворитах, ведь "Арсенал" – одна из лучших команд в истории.

Я горд тем, что у нас есть такое трио нападающих. Мы делаем все возможное, чтобы помогать им играть лучше", – сказал Ракитич.