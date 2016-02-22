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    Ракитич: «Арсенал» – одна из лучших команд в истории»

    Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился ожиданиями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала".

    "Мы должны хорошо сыграть, чтобы достичь положительного результата, но и на второй матч мы тоже рассчитываем. Не стоит говорить о фаворитах, ведь "Арсенал" – одна из лучших команд в истории.

    Я горд тем, что у нас есть такое трио нападающих. Мы делаем все возможное, чтобы помогать им играть лучше", – сказал Ракитич.

    Источник: Twitter

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    22.02.2016 21:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 23 февраля 2016, 00:00

      С историей то плохо у тебя...умственно надо хоть не много развиваться!!!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 21:23

      Вежливые слова, ага.

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