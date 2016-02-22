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    Нойер: «Буффон был для меня ролевой моделью»

    Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поделился своим мнением о голкипере "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоне.

    "Буффон выступает на международном уровне уже долгие годы и каждый сезон принимает участие в самых важных турнирах. По-моему, это достойно восхищения.

    Я наблюдал за его игрой в Лиге чемпионов и в матчах за сборную Италии, и он был для меня ролевой моделью. Прекрасно, что он все еще выступает и у меня есть возможность сыграть против него", – сказал Нойер.

    Напомним, во вторник "Бавария" сыграет против "Ювентуса" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    22.02.2016 19:12
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