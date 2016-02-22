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    Бышовец: «Перейдя на систему «осень-весна», мы прислушались к надуманным доводам»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о существующей в российском футболе системе "осень-весна".

    Принимая решение о переходе на систему "осень-весна", мы сделали вид, что прислушались к важным доводам, оценили их, приняли и поняли. А они – надуманные. Они прямо связаны с "окнами", которые используют для селекции некоторые клубы – те, кто играет в Европе. Для них европейский календарь в определенном смысле выгоден, но ведь сам по себе календарь никак не решает проблемы подготовки. В весенней части сезона мы сталкиваемся со старыми, хорошо знакомыми трудностями: соперники на ходу, они играют, а мы мучаемся.

    Для наших тренеров возвращение в сезон по-прежнему является проблемой. Чтобы выйти из зимы в оптимальном состоянии и грамотно сыграть с конкретным соперником в конкретный день, нужны знания и опыт.

    При чем же здесь формат сезона?

    Наши клубы сыграли на прошлой неделе три матча, потерпели три поражения и не забили ни одного мяча. Каждый из случаев требует отдельной оценки, но у поражений есть общий знаменатель: тренеры не сумели максимально приблизить подготовительный период к соревновательному.

    Источник: Спортфакт

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    22.02.2016 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 21:31

      Эти надуманные доводы были представлены Гинером, ага, если кто забыл.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 февраля 2016, 18:50

      Хорошо говорить, ни за что не отвечая. А осень-весна плоха только низшим дивизионам

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