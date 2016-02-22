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    Мостовой: «Тарасов не прав своим поступком. Наше поколение игроков о таком даже не думало»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, который после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" продемонстрировал майку с изображением президента России Владимиром Путиным.

    Продавать, конечно, не стоит, но Тарасов – не прав. Не лучшее время он выбрал для демонстрации этой майки.

    Наказание от УЕФА может быть жестким.

    10 матчей дисквалификации – это очень суровое наказание. Я если честно, не понимаю, как можно было игроку додуматься до такого. Прежде чем показывать майки, нужно оценивать все риски. Не прав Тарасов. Наше поколение игроков о таком даже не думало. Футбол – это футбол. Политику вмешивать в него не нужно. Причем, 10 матчей дисквалификации – это же, как минимум, один сезон без еврокубков, а то – и два.

    Так и карьеру международную можно завершить.

    Конечно. Последствия могут быть суровыми.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.02.2016 16:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 21:58

      Ваше поколение занималось паскудным письмом 14-ти, ага, за паршивые премиальные выживали Садырина из сборной, ага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 22 февраля 2016, 21:04

      Тогда и президент был бухарь.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 февраля 2016, 20:23

      Ага, о таком даже не думало... помним мы все Евро-2004...

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