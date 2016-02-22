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    Хиддинк: «Кубок Англии – настоящий храм футбола»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк подчеркнул значимость Кубка Англии для себя и для своих подопечных.

    "С одной стороны, у многих клубов очень жесткое расписание. Однако имея в распоряжении хорошо укомплектованный состав, нет никаких проблем в том, чтобы играть каждые три-четыре дня.

    Мы не должны забывать традиции английского футбола. Я смотрел матчи Кубка Англии еще в молодости. Это был настоящий храм футбола. Кубок Англии – это прекрасный турнир с потрясающей историей, которую чтят во всем мире. Мы должны крайне бережно относиться к ней", – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    22.02.2016 16:11
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