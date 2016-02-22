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    Кечинов: «Чемпионство «Спартака»? Главное – попасть в еврокубки»

    Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне.

    – Дмитрий Аленичев заявлял, что хочет стать чемпионом со "Спартаком" уже в этом сезоне. Реально?

    – Он сказал, что хочет, но не сказал, что команда обязательно будет в этом сезоне на первом месте. Естественно, главный тренер всегда должен ставить перед футболистами максимальные задачи. Когда Жозе Моуринью работал в "Челси" и его команда находилась в низах таблицы, он говорил, что еще есть время и клуб даже может стать чемпионом. Любой тренер будет верить в это. Так что я могу понять слова Дмитрия Аленичева. Он мотивирует и себя, и ребят. Но главное сейчас – выполнять те задачи, которые были поставлены перед сезоном, а именно – место в еврокубках. За золотые медали будет очень сложно бороться.

    Источник: Eurofootball

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    22.02.2016 14:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 21:52

      Всё правильно сказал.

      1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 22 февраля 2016, 16:03

      Закусывать надо лучше !!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Витус Беринг 22 февраля 2016, 21:53

      Сам себя призвал?

      1
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