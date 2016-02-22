Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Оздоева: «Магомед получал предложения от российских и зарубежных клубов, но отказался»

    Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева, заверил, что его клиент не покинет казанскую команду в это трансферное окно, несмотря на интерес ряда клубов.

    "Магомеду действительно поступали предложения и от российских, и от зарубежных клубов. Он их рассматривал, но ни одно его не устроило. На данный момент он является игроком "Рубина", ему нравится атмосфера в команде, и он ценит хорошие отношения с руководством клуба. Сейчас могу с уверенностью сказать, что Магомед не покинет "Рубин" как минимум до конца сезона", – рассказал Гаргаев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2016 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11